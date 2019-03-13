В Усть-Илимске рабочий после увольнения убил своего начальника

Усть-Илимск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области обвинило 28-летнего рабочего из Кыргызстана в убийстве своего 24-летнего начальника из Китая. Преступление было совершено в октябре 2018 года на промплощадке Усть-Илимского ЛПК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что накануне убийства рабочего уволили и, как говорит подозреваемый, заплатили меньше положенного. Следователи полагают, что это и стала причиной преступления.

По версии следствия, 28-летний мужчина ночью проник на территорию предприятия, где ранее работал. Своему бывшему начальнику он нанёс несколько ударов металлической трубой по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый скрылся, а через несколько дней и вовсе покинул Иркутскую область. Позже его задержали полицейские в Новосибирске.

С места преступления следователи изъяли маску, металлическую трубу со следами крови, видеозаписи с камер наблюдения магазина, где были приобретены маска и перчатки, и предприятия, на которой отчетливо видно, что на территорию заходит мужчина, а через некоторое время убегает.