В Усть-Илимске согрела квартира в двухэтажном деревянном доме

Усть-Илимск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске под утро согрела квартира в двухэтажном деревянном доме.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, пожар произошел 29 мая около 5 часов утра. Хозяйка горящей квартиры сама разбудила жильцов и вызвала пожарных.

На момент прибытия огнеборцев горела квартира на первом этаже деревянного двухэтажного дома по улице Гайдара. По лестничному маршу самостоятельно смогли эвакуироваться 13 человек. Пожарные звена газодымозащитной службы, войдя в задымленный подъезд, приступили к разведке и поиску оставшихся в доме людей, одновременно развернулась операция по локализации и тушению пожара.

– Дом 70-х годов постройки, старый брусовый, пламя моментально распространялось и уже горело межэтажное перекрытие, дым полностью охватил 12 квартирный дом, поэтому важно было убедиться, что все благополучно покинули здание, – отметил руководитель тушения пожара майор Сергей Анучин.

Уже через две минуты работы звена газодымозащитной службы в полной темноте и в дыму на втором этаже был найден мужчина. Он попытался покинуть квартиру через подъезд, однако не смог этого сделать из-за сильного задымления, поэтому прятался в дальней комнате, пока его не обнаружили и не спасли огнеборцы. От медицинской помощи мужчина отказался.

Открытый огонь был потушен в считанные минуты, ликвидация последствий продолжалась в течение двух часов. Производилось контрольное вскрытие межэтажного перекрытия между первым и вторым этажами.

В результате пожара в квартире повреждена бытовая техника, находящаяся в комнате, домашние вещи, мебель, стены, потолок на площади 20 квадратных метров. Квартира закопчена по всей площади. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Как рассказала хозяйка квартиры, она проснулась от треска в розетке, попыталась отключить электрический обогреватель, однако треск только усилился и пошел дым. Девушка покинула свою квартиру, оповестила жильцов дома об опасности и вызвала пожарных.