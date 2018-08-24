|Происшествия
|25.08.2018
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В Усть-Илимске такси врезалось в бетонное ограждение: пострадала пассажирка
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Усть-Илимск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске 16-летняя пассажирка такси получила травмы в ДТП. Машина врезалась в бетонное ограждение сообщает пресс-служба полиции.
Автоавария произошла 21 августа около 19.00 на улице 50 лет ВЛКСМ в районе дома № 24. Установлено, что 24-водитель Лады-Гранты во время ливня выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением, машину занесло.
По информации УГИБДД по Иркутской области, пассажирка такси, получившая травмы, не была пристёгнута ремнём безопасности. За нарушение правил перевозки пассажиров, водитель авто привлечен к административной ответственности.
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