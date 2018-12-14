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15.12.2018

В Усть-Илимске в ДТП погиб 60-летний водитель грузовика

Усть-Илимск, 15.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске 14 декабря в ДТП погиб водитель грузовика. Об этом сообщили в МО МВД «Усть- Илимский».

Около 10.00 на промышленном шоссе в 9 км от города столкнулись два грузовика. Предварительно установлено, что 60-летний водитель «Ивеко» на скользкой дороге на небезопасной скорости столкнулся с фургоном «Ниссан».

В результате водитель «Ивеко» от полученных травм скончался на месте.

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