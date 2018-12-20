В Усть-Илимске водитель сбил школьницу на переходе и скрылся

Усть-Илимск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске водитель внедорожника сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 19 декабря в 18.30 часов в дежурную часть поступило сообщение, что в районе Дружбы Народов, 38 водитель неустановленной машины – предположительно серого внедорожника, двигаясь со стороны улицы Федотова, сбил 14-летнюю школьницу. Девочка в тот момент переходила дорогу по переходу. Водитель с места происшествия скрылся.

В управлении ГИБДД по Иркутской области затруднились с ответом о том, в каком состоянии находится сбитая девочка, в областном Минздраве заявили, что информацией о ней также не располагают.

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Людей, обладающих какой-либо информацией по этому происшествию полиция просит позвонить по тел. (39535)68699 или (39535)68464.