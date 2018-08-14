В Усть-Илимском районе двое мужчин погибли при взрыве гранаты

Усть-Илимский район, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимском районе двое мужчин погибли при взрыве найденной ими в лесу гранаты.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, накануне вечером в следственный отдел СУ СКР от оперативного дежурного МО МВД «Усть-Илимский» поступило сообщение о том, что недалеко от посёлка Седаново Усть-Илимского района на территории лесопильной базы пострадали два человека.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа в составе следователей СКР и сотрудников МО МВД.

Они выяснили, что двое разнорабочих 46-ти и 53-х лет, косивших в окрестностях базы траву, нашли в лесу гранату и принесли ее на территорию предприятия. Около 19 часов 13 августа сторож лесопильной базы услышал громкий хлопок, а затем увидел дым, идущий из здания. При осмотре второго этажа здания мужчина обнаружил тела разнорабочих без признаков жизни с характерными следами осколочных ранений от приведенной в действие гранаты.

СКР проводит доследственную проверку по факту смерти двоих мужчин. С места происшествия изъяты деформированные фрагменты гранаты. Тела потерпевших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение.