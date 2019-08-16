В Усть-Илимском районе нашли без вести пропавших братских рыбаков

Усть-Илимский район, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимском районе разыскали без вести пропавших рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, что рыбаки из Братска в минувшее воскресенье отправились в село соседнего района на рыбный промысел. Сын одного из мужчин не смог связаться с отцом и его попутчиком, так как телефоны их оказались отключены, и обратился в полицию.

Материалы и ориентировки на пропавших мужчин были направлены в межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Илимский». В результате проведенных сотрудникам полиции и поисковыми отрядами мероприятий потерявшихся братчан нашли на побережье живыми и здоровыми.