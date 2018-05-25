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26.05.2018

В Усть-Илимском районе загорелся продуктовый склад

Усть-Илимский район, 26.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Железнодорожный Усть-Илимского района днём 26 мая загорелся продуктовый склад. Погибших, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

О возгорании стало известно в 12.44, в 15.03 оно было локализовано. Пожару присвоили второй ранг сложности.

От МЧС России на пожар привлекли 20 человек личного состава и восемь единиц техники.

Напомним, в Иркутске днём 20 мая загорелся продуктовый склад в районе станции Кая. Чтобы полностью потушить пожар, которому также присвоили повышенный ранг опасности, потребовалось около четырёх часов. Разрабатываются две причины возгорания: внесение постороннего источника огня, либо электротехническая причина. По одной из версий, пожар начался с расположенной рядом «бескровной» котельной.

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