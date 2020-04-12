В Усть-Куте дважды за сутки люди провалились под лёд

Усть-Кут, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте 11 апреля 59-летний мужчина провалился под лёд, решив сократить путь до дома, несмотря на то, что на берегу стоял аншлаг «Выход на лед опасен». Это был второй случай подобного инцидента за сутки, сообщает пресс-служба спасателей.

Инцидент произошёл около 20:30 на реке Лене в микрорайоне Новая РЭБ. Когда на место прибыли спасатели, мужчина, оказавшийся подо льдом, находился в полынье в 20 метрах от правого берега реки Лены. На его спасение ушло несколько минут. Пострадавшему была подана трехколенная пожарная лестница, с помощью которой удалось эвакуировать его в безопасное место. Мужчину доставили в медицинское учреждение с диагнозом «переохлаждение», рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

Напомним, 10 апреля пожарной охраны поступила информация о провале мужчины под лед реки Лены в правобережном районе города Усть-Кута. В общей сложности он провёл в ледяной воде около 15 минут.