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17.08.2018

В Усть-Куте ищут свидетелей смертельного ДТП на пешеходном переходе

Усть-Кут, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте полиция ищет свидетелей ДТП, в котором «Ленд Крузер» насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, ДТП произошло 14 октября 2017 года. Автомобиль «Тойота Ленд Крузер», следуя по улице Кирова в сторону микрорайона «Речники», около 19 часов сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. После ДТП 30-летний водитель внедорожника попытался скрыться, но был установлен и найден полицейскими.

Следователи разыскивают свидетелей происшествия в целях установления истины и поиска дополнительных доказательств. Очевидцев аварии просят обращаться в следственный отдел Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» по адресу ул. Кирова, 95, кабинет 28, либо позвонив по телефону 89642125550.

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