В Усть-Куте моторная лодка с пьяными пассажирами врезалась в баржу

Усть-Кут, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте на реке Лена моторная лодка «Казанка» столкнулась с баржей. На борту лодки находились трое пьяных пассажиров, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

Столкновение произошло вечером 17 мая вблизи северного грузового района. В результате пассажиры лодки оказались в воде. Один из них спасся, двух других до сих пор ищут.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка.