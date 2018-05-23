|Происшествия
|24.05.2018
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В Усть-Куте моторная лодка с пьяными пассажирами врезалась в баржу
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Усть-Кут, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте на реке Лена моторная лодка «Казанка» столкнулась с баржей. На борту лодки находились трое пьяных пассажиров, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.
Столкновение произошло вечером 17 мая вблизи северного грузового района. В результате пассажиры лодки оказались в воде. Один из них спасся, двух других до сих пор ищут.
Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка.
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