В Усть-Куте на пожаре в пятиэтажке спасли трёх человек

Усть-Кут, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте в ночь на 3 июня горела квартира в пятиэтажном доме на улице Коммунистическая. Из помещения, где разгорелся пожар, вывели хозяина жилища и двух его соседей, сообщает пресс-служба спасателей.

Для тушения возгорания на место отправили девять человек личного состава, две пожарных автоцистерны, автолестницу. На момент их прибытия из окна квартиры на четвёртом этаже вырывались языки пламени. На лестничной клетке наблюдалось сильное задымление, едкий дым распространялся по подъезду. Пожар потушили за пять минут, огнём повреждены мебель и домашние вещи.

Всего в Иркутской области в первые выходные дни лета, 2 и 3 июня, произошло девять пожаров. В трёх случаях их причиной стало неосторожное обращение с огнем, в двух – короткое замыкание электропроводки. Еще несколько пожаров были вызваны нарушениями правил пожарной безопасности при эксплуатации печи и электрооборудования, говорят в ГУ МЧС по Иркутской области.