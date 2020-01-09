В Усть-Куте начальник колонии подозревается в превышении полномочий при продаже древесины

Усть-Кут, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте начальник колонии-поселения №20 предстанет перед судом за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры и ГУФСИН по Иркутской области.

По данным следствия, в 2017-2018 годах должностные лица колонии заготавливали и продавали древесину с привлечением одной из коммерческих организаций Усть-Кута. Начальник колонии, действуя в нарушение распоряжений ФСИН РФ и ГУФСИН России по Иркутской области, незаконно распорядился лесными насаждениями, фактически совершив продажу насаждений на корню, действуя в интересах юридических лиц.

Следователями СКР совместно с сотрудниками полиции при обыске у начальника колонии были обнаружены и изъяты денежные средства в размере около 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.