В Усть-Куте неизвестный водитель сбил пятиклассницу

Усть-Кут, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте на улице Зверева неизвестный водитель сбил пятиклассницу днем 25 ноября. Доставив ребенка до ее места проживания и не сообщив о происшествии в полицию, он скрылся.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, через некоторое время 12-летней девочке понадобилась медицинская помощь. Полиция настоятельно рекомендует водителю добровольно явиться в ОВД для выяснения всех обстоятельств случившегося.

КООРДИНАТЫ:

Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах ДТП, Госавтоинспекция просит обращаться по телефонам: 8 (39565) 5-17-02 или 02.