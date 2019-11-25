|Происшествия
|26.11.2019
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В Усть-Куте неизвестный водитель сбил пятиклассницу
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Усть-Кут, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте на улице Зверева неизвестный водитель сбил пятиклассницу днем 25 ноября. Доставив ребенка до ее места проживания и не сообщив о происшествии в полицию, он скрылся.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, через некоторое время 12-летней девочке понадобилась медицинская помощь. Полиция настоятельно рекомендует водителю добровольно явиться в ОВД для выяснения всех обстоятельств случившегося.
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