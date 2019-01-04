В Усть-Куте новогодняя ночь ознаменовалась поножовщиной

Усть-Кут, 4.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Супружеская пара в Усть-Куте в новогоднюю ночь получила ножевые ранения.

Как сообщает « Усть-Кут24 », жители новых домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья по улице Пушкина решили поближе познакомиться с новыми соседями и начали отмечать Новый год в компании малознакомых людей.

После кульминации застолья, когда большинство гостей расположились спать там, где удобнее, гостеприимный хозяин квартиры, в которой отмечался праздник, вдруг потерял ключи. Это вызвало в нем немотивированную агрессию к малознакомым собутыльникам, и он начал тыкать их спящих ножом. После этого произошла потасовка, и гости праздника были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Спящий мужчина 39 лет получил два колотых ранения в спину, а 38-летней женщине в приемном покое Усть-Кутской ЦРБ наложили швы на резаные раны на руках.

При этом неадекватный владелец квартиры после опроса участковым был отпущен домой. Какую правовую оценку дадут этому событию, пока неизвестно, но пострадавшие написали заявление в полицию.