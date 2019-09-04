Усть-Кут, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте почти две недели назад в лесу пропал сборщик ягод Александр Расов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– С заявлением об исчезновении 59-летнего Александра Расова в полицию обратились его жена. Правоохранители выяснили, что 24 августа мужчина ушел в лес в районе деревни Закута Усть-Кутского района за ягодами. Родственникам он обещал вернуться через пять дней, однако в назначенное время домой не пришел. После этого семья обратилась в полицию, – сообщают в ведомстве.

Сейчас пропавшего ягодника ищут полицейские, сотрудники МЧС, охотники и волонтеры. Они прочесывают лес и близлежащие окрестности. В поисках задействованы и специалисты Авиалесоохраны.

ПРИМЕТЫ:

На вид 65-70 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы седые, короткостриженый.

БЫЛ ОДЕТ:

Черная куртка, штаны и рубашка черного цвета, тельняшка, резиновые сапоги, при себе имел турсук.

Всех, кто имеет информацию о пропавшем без вести Александре Расове, просят обратиться в ближайший отдел полиции.

Также правоохранители сообщают, что с начала года в лесах Иркутской области заблудились уже 29 человек, пять из которых до сих пор не найдены.