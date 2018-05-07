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08.05.2018

В Усть-Куте пожарные спасли тонувшую в грязи корову

Усть-Кут, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Кутские пожарные 7 мая вызволили из грязевой ямы корову.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, инцидент случился на территории городского водозабора, где осенью 2017 года прошли ремонтные работы. Весной грунт просел, талые воды размыли его. К месту происшествия был направлен четвертый пожарный караул ПСЧ №30.

Отмечается, что хозяин коровы нашел ее, когда пожарные уже пытались вытащить животное. Поставить крановую установку и лебедку на месте оказалось невозможным. Поэтому, продев под корову пожарные рукава, весь караул вытаскивал ее вручную. На всю спасательную операцию ушло 15 минут.

Видео пресс-сулжбы регионального ГУ МЧС

– Спасать – наша работа. Мы никогда не отказываем в помощи тем, кто обращается на номер «101», стараемся предпринять все возможные меры, -– пояснил начальник Усть-Кутского гарнизона пожарной охраны Виктор Крохта. – Тот же четвертый пожарный караул прошлой зимой спас со льда водохранилища замерзавшего человека.

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