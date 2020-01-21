В Усть-Куте умер восьмимесячный ребенок – перед этим мать отказалась лечить его у врачей

Усть-Кут, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В квартире одного из домов по улице Свердлова в Усть-Куте 20 января обнаружили тело восьмимесячного мальчика без видимых признаков насильственной смерти. Проводится доследственная проверка.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по предварительным данным, вечером 19 января ребенок находился в квартире с бабушкой, внезапно состояние здоровья малыша ухудшилось. Матери в квартире не было. Прибывшая бригада врачей скорой помощи констатировала его смерть.

Накануне произошедшего ребенок был госпитализирован в одну из больниц Усть-Кута с диагнозом отравление, однако мать малыша написала отказ от госпитализации. Семья состоит на профилактическом учете в ОДН. Причины смерти ребенка устанавливаются.