|Происшествия
|15.10.2018
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В Усть-Куте водитель и пассажир перевернувшейся иномарки едва не погибли в огне
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Усть-Кут, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте полицейские спасли водителя и пассажира автомобиля, загоревшегося после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Автоавария произошла 9 октября около 21.30 на улице Берговая. Водитель седана «Тойота Виста» с двумя пассажирами не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет. Механические повреждения привели к воспламенению моторного отсека. В результате ДТП один из пассажиров скончался на месте, второй пассажир и водитель получили травмы и не могли самостоятельно покинуть салон.
Рядом с местом происшествия оказались сотрудники следственно-оперативной группы межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский», которые следовали на другое происшествие.
Водитель-сотрудник тылового обеспечения старшина Сергей Нечаев в считанные секунды достал из служебного транспорта огнетушитель, с помощью которого и нейтрализовал возгорание. Тем временем старший оперуполномоченный уголовного розыска старший лейтенант Геворг Мелконян вызволил всех, кто находился в окутанном дымом автомобиле. Оперативники незамедлительно вызвали экстренные службы.
Благодаря грамотным и профессиональным действиям сотрудников полиции удалось остановить пламя до приезда специальных служб и избежать больших жертв. Спасенные люди были переданы работникам скорой медицинской помощи.
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