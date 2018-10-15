ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Происшествия
15.10.2018

В Усть-Куте водитель и пассажир перевернувшейся иномарки едва не погибли в огне

Усть-Кут, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте полицейские спасли водителя и пассажира автомобиля, загоревшегося после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Автоавария произошла 9 октября около 21.30 на улице Берговая. Водитель седана «Тойота Виста» с двумя пассажирами не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет. Механические повреждения привели к воспламенению моторного отсека. В результате ДТП один из пассажиров скончался на месте, второй пассажир и водитель получили травмы и не могли самостоятельно покинуть салон.

Рядом с местом происшествия оказались сотрудники следственно-оперативной группы межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский», которые следовали на другое происшествие.

Водитель-сотрудник тылового обеспечения старшина Сергей Нечаев в считанные секунды достал из служебного транспорта огнетушитель, с помощью которого и нейтрализовал возгорание. Тем временем старший оперуполномоченный уголовного розыска старший лейтенант Геворг Мелконян вызволил всех, кто находился в окутанном дымом автомобиле. Оперативники незамедлительно вызвали экстренные службы.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям сотрудников полиции удалось остановить пламя до приезда специальных служб и избежать больших жертв. Спасенные люди были переданы работникам скорой медицинской помощи.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске