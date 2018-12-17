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17.12.2018

В Усть-Кутском районе на пожаре погибли двое детей

Усть-Кутский район, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Звездный Усть-Кутского района на пожаре погибли двое детей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, около 3 часов ночи 16 декабря в экстренную службу поступило сообщение о возгорании частного жилого дома. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двоих детей шести и девяти лет.

По этому факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе руководства и следователей территориального следственного отдела СКР и сотрудников МВД. Сейчас проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы для установления причины смерти детей и причины возгорания жилого дома.

Допрашиваются очевидцы и законные представители погибших детей. Устанавливается, по какой причине несовершеннолетние были оставлены без присмотра взрослых, а также иные обстоятельства, способствовавшие произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

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