|Происшествия
|17.12.2018
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В Усть-Кутском районе на пожаре погибли двое детей
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Усть-Кутский район, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Звездный Усть-Кутского района на пожаре погибли двое детей.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, около 3 часов ночи 16 декабря в экстренную службу поступило сообщение о возгорании частного жилого дома. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двоих детей шести и девяти лет.
По этому факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе руководства и следователей территориального следственного отдела СКР и сотрудников МВД. Сейчас проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы для установления причины смерти детей и причины возгорания жилого дома.
Допрашиваются очевидцы и законные представители погибших детей. Устанавливается, по какой причине несовершеннолетние были оставлены без присмотра взрослых, а также иные обстоятельства, способствовавшие произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.
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