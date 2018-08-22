|Происшествия
|23.08.2018
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В Усть-Кутском районе потерялась 58-летняя сборщица грибов
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Усть-Кутский район, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Недалеко от поселка Звездный Усть-Кутского района ведутся поиски 58-летней Нелли Ткачевой, которая потерялась, собирая грибы.
О пропаже женщины сообщил ее супруг. Он рассказал в полиции, что рано утром 21 августа вместе с женой ушел в лес за грибами. К вечеру мужчина вышел на обозначенное место встречи, но женщины там не было.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в настоящее время местоположение пенсионерки не установлено. К поискам без вести пропавшей подключились сотрудники МЧС и представители лесничества.
ПРИМЕТЫ:
Граждан, владеющих информацией о местонахождении Нелли Ткачевой, просят обращаться в МО МВД России «Усть-Кутский» по телефонам: 8 (39565) 5-17-02, 8-95-009-53-667 или 02.
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