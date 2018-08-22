В Усть-Кутском районе потерялась 58-летняя сборщица грибов

Усть-Кутский район, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Недалеко от поселка Звездный Усть-Кутского района ведутся поиски 58-летней Нелли Ткачевой, которая потерялась, собирая грибы.

О пропаже женщины сообщил ее супруг. Он рассказал в полиции, что рано утром 21 августа вместе с женой ушел в лес за грибами. К вечеру мужчина вышел на обозначенное место встречи, но женщины там не было.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в настоящее время местоположение пенсионерки не установлено. К поискам без вести пропавшей подключились сотрудники МЧС и представители лесничества.

ПРИМЕТЫ:

На вид 55-60 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см., волосы прямые седые, глаза голубые.

Была одета в камуфляжный костюм цвета хаки, резиновые тапочки голубого цвета. При себе имела кухонный нож, коробок спичек, сотовый телефон в корпусе белого цвета.

Граждан, владеющих информацией о местонахождении Нелли Ткачевой, просят обращаться в МО МВД России «Усть-Кутский» по телефонам: 8 (39565) 5-17-02, 8-95-009-53-667 или 02.