В Усть-Кутском районе рыбаки не поладили с односельчанами – один из них поджег машину оппонентов

Усть-Кутский район, 20.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе задержан подозреваемый в поджоге автомобиля. Местные рыбаки по пути на рыбалку не поладили с односельчанами, один из которых и запалил их «Москвич».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сообщение о возгорании «Москвича-2141» на загородной автодороге Усть-Кут-Уян поступило в полицию днем 19 апреля. Установлено, что на этой машине местные жители приехали на реку, чтобы порыбачить. В ходе рыбной ловли они и заметили возгорание.

Сотрудники полиции рассматривали несколько причин возгорания, в том числе и техническую неисправность отечественной машины, однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий подтвердилась именно версия поджога.

В результате в отдел полиции доставили 30-летнего жителя поселка Ния Усть-Кутского района, сейчас с ним работают следователи. Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.