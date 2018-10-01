ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Происшествия
01.10.2018

В Усть-Ордынском округе пытались украсть 26 лошадей

УОБО, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Ордынском округе задержаны похитители 26 лошадей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, жители одного из сел сообщили участковому уполномоченному полиции о том, что пропали их лошади, которые паслись на полях. Потерпевшие предположили, что животные могли быть похищены. По предварительным подсчетам причиненный ущерб составил 1 миллион 200 тысяч рублей.

– На автодороге Иркутск – Качуг сотрудники ДПС по просьбе участкового остановили грузовой автомобиль, в котором перевозились лошади. Находящиеся также в машине граждане одного из государств ближнего зарубежья заявили о покупке животных, однако никаких документов на них представить не смогли, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ.

– В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с участковым задержаны трое ранее судимых местных жителей, подозреваемых в краже, – добавила официальный представитель ведомства.

Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а 26 похищенных лошадей возвращены законным владельцам.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске