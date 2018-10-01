В Усть-Ордынском округе пытались украсть 26 лошадей

УОБО, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Ордынском округе задержаны похитители 26 лошадей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, жители одного из сел сообщили участковому уполномоченному полиции о том, что пропали их лошади, которые паслись на полях. Потерпевшие предположили, что животные могли быть похищены. По предварительным подсчетам причиненный ущерб составил 1 миллион 200 тысяч рублей.

– На автодороге Иркутск – Качуг сотрудники ДПС по просьбе участкового остановили грузовой автомобиль, в котором перевозились лошади. Находящиеся также в машине граждане одного из государств ближнего зарубежья заявили о покупке животных, однако никаких документов на них представить не смогли, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ.

– В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с участковым задержаны трое ранее судимых местных жителей, подозреваемых в краже, – добавила официальный представитель ведомства.

Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а 26 похищенных лошадей возвращены законным владельцам.