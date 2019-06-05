В Усть-Ордынском под колёса иномарки попала девочка на велосипеде

Эхирит-Булагатский район, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района днём 6 июня неизвестный водитель сбил 12-летнюю девочку, которая вне пешеходного перехода на велосипеде пересекала дорогу, и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ДТП произошло около 12.30 на улице Ленина. Автомобиль, под колёсами которого оказалась школьница, предположительно был «Тойотой Короной» 2002-2005 годов выпуска. Девочку госпитализировали.

Инспекторы ГИБДД призывают водителя иномарки самостоятельно явиться в отдел полиции для дачи объяснений по факту произошедшего. Тех, кто обладает сведениями о произошедшем, правоохранительные органы просят обратиться в ГУ МВД по Иркутской области.

Между тем, дорожные инспекторы отмечают рост числа автоаварий с участием детей. С начала 2019 года зарегистрировано 214 ДТП с участием детей, в результате которых шестеро детей погибли и 240 получили ранения.

Наибольшее количество дорожных происшествий зарегистрированы во временные периоды с 12.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00. Наибольшее количество ДТП произошло в понедельник и пятницу. Основная доля всех пострадавших детей приходится на категорию пешеходов (123 аварий) и пассажиров (76 аварий).

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к родителям и законным представителям несовершеннолетних с просьбой напомнить детям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и минимизировать бесконтрольное времяпрепровождение детей вблизи улиц и дорог. Детям нужно запретить выезжать на проезжую часть на велосипедах, самокатах, сигвеях и других средствах передвижения, не относящихся к транспортным средствам. При перевозке школьников в автомобиле стои применять детские удерживающие устройства и ремни безопасности.

Водителям же стоит быть более внимательными, заблаговременно снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, образовательным организациям и другим местам с массовым скоплением несовершеннолетних. Двигаясь по дорогам и внутридворовым территориям многоквартирных домов в населённых пунктах, нужно смотреть по сторонам, чтобы заблаговременно остановить транспортное средство в случае неожиданного выхода детей на проезжую часть.