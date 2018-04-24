В Усть-Ордынском псих-рецидивист пытался зарезать 16-летнюю жену и убил двоих ее родственников

Эхирит-Булагатский район, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Усть-Ордынский псих-рецидивист ранил 16-летнюю жену и ее отца, убил ее мать и еще одного родственника.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, 22 апреля в дежурную часть полиции поселка поступило сообщение от 36-летнего мужчины о том, что в доме по улице Каландаришвили произошло убийство, а сам он ранен.

На место происшествия выехали следователи, сотрудники полиции и медики. По указанному адресу были обнаружены тела 36-летней хозяйки и ее 64-летнего родственника с многочисленным колотыми, резаными и другими ранениями. В доме находились пострадавшие с многочисленными ножевыми ранениями: 36-летний глава семьи и его 16-летняя дочь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МУ МВД «Эхирит-Булагатский» задержали злоумышленников: ранее судимого 20-летнего слесаря и его нигде не работающего, ведущего антиобщественный образ жизни 19-летнего подельника. Оба молодых человека состоят на учете в психоневрологическом диспансере.

Как пояснил в ходе допроса 20-летний мужчина, убийство своей 16-летней супруги он планировал совершить из ревности. За помощью в совершении преступления обратился к своему давнему знакомому. 22 апреля молодые люди, вооружившись ножами и топором, пришли в дом. В результате происшествия в тяжелом состоянии с колото-резаными ранами в местную больницу были доставлены 16-летняя девушка и ее 36-летний отец.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ – убийство двух или более лиц, части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство двух или более лиц. Подозреваемым предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. В суд направлено ходатайство об избрании молодым людям меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.