В Усть-Удинском районе арестован водитель КамАЗа, раздавившего «Ниву»

Усть-Удинский район, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Удинском районе арестован предполагаемый виновник ДТП, в результате которого погибли два человека – водитель КамАЗа, который ранее скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, 2 октября на автодороге «Новая Уда – Усть-Уда» водитель КамАЗа не справился с управлением и на «встречке» наехал на «ВАЗ-2121». Водитель и пассажир отечественного внедорожника погибли на месте.

Вскоре сбежавшего водителя грузовика разыскали оперативники уголовного розыска совместно с инспектором ДПС. По информации ГУ МВД по Иркутской области, вероятным виновником трагедии оказался 51-летний ранее судимый житель села Новая Уда Усть-Удинского района, который уже пять раз за этот год привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Возбуждено уголовное дело.