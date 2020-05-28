В Вихоревке арестован подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух женщин, пропавших без вести

Братский район, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Следственными органами СКР по Иркутской области предъявлено обвинение 33-летнему жителю Братского района в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ – убийство, сопряженное с изнасилованием. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, утром 9 марта 2020 года обвиняемый, проезжая на автомобиле в городе Вихоревка, увидел подвыпившую женщину. Мужчина предложил довезти ее до дома, она согласилась, не подозревая о его истинных намерениях.

– В машине обвиняемый сразу стал оказывать знаки внимания своей жертве, предложил вступить с ним в половую связь, но получил отказ. С целью сломить волю потерпевшей к сопротивлению мужчина ударил потерпевшую по голове, от чего она потеряла сознание. Затем мужчина заехал в гараж, принадлежащий его сожительнице, вооружился монтировкой для последующего убийства. Приехав в безлюдное место, обвиняемый изнасиловал женщину, а затем убил. Тело 52-летней женщины обвиняемый сокрыл возле реки, – отмечают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Правоохранители объявили розыск женщины, однако через неделю стало ясно, что пропавшая мертва. Выйти на след подозреваемого помогла видеозапись с одной из камер наружного наблюдения в районе исчезновения, на которой был запечатлен автомобиль. Вскоре водителя транспортного средства задержали. Им оказался местный житель, ранее судимый за изнасилование.

На допросе мужчина не стал отрицать свою причастность к преступлению и сообщил об убийстве еще одной женщины, которая числилась пропавшей с ноября 2019 года. Обвиняемый пояснил, что обстоятельства знакомства с жертвой были такими же, как и во втором случае: одиноко идущая женщина старше его возрастом в состоянии алкогольного опьянения, к которой у него возникло сексуальное влечение. Он привез потерпевшую в гараж, где они стали распивать спиртное. Затем он предложил вступить с ним в половую связь, но женщина отказала. Мужчина изнасиловал потерпевшую, а затем ранил ее ножом.

Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый расчленил тело 40-летней женщины и сбросил в реку. Автомобиль продал, все следы крови потерпевшей в машине и гараже замыл химическими средствами.

Следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска был найден данный автомобиль, в котором обнаружены следы крови потерпевшей, пропавшей в ноябре 2019 года. По уголовному делу проведен ряд судебных экспертиз, которые подтвердили причастность мужчины к этим преступлениям.

Суд заключил обвиняемого под стражу, расследование уголовного дела продолжается.