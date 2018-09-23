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24.09.2018

В Вихоревке на пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

Вихоревка, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Вихоревке из-за непотушенной сигареты в квартире двухэтажного деревянного дома разгорелся пожар. В результате один человек погиб, другой отравился угарным газом и был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар произошёл рано утром 22 сентября.. Решётки на окнах квартиры на первом этаже, где произошло возгорание, затруднили работу пожарных. Вскрыв окна, огнеборцы вынесли пострадавшего и передали бригаде скорой помощи.

Осмотр места происшествия дознавателями показал: возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнём погибшим. Причиной пожара стала непотушенная сигарета. В результате пожара повреждена мебель, домашние вещи, комната закопчена. Жилой дом был спасен от огня.

Всего за выходные в Иркутской области произошло 12 пожаров.

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