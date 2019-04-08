В Вихоревке начальник отдела лесничества ради повышения показателей составлял подложные протоколы

Вихоревка, 9.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Начальник отдела Вихоревского участкового лесничества территориального управления Министерства лесного комплекса Иркутской области по Братскому району составлял подложные административные протоколы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, мужчина для повышения показателей в работе вверенного ему отдела и собственного карьерного роста внёс в документы заведомо ложные сведения. В апреле и декабре 2018 года 52-летний житель Вихоревки безосновательно составил административные протоколы в отношении женщины-предпринимателя, фактически не совершившей никаких противоправных действий.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, начальник отдела участкового лесничества требовал от знакомого предпринимателя предоставлять ему паспорта его работников, на которых собственно и составлялись подложные протоколы, при этом сам работник о том, что привлечен к административной ответственности, не знал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 292 УК РФ – служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Сейчас следователи СКР совместно с сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД России «Братское» проводят обыски по месту службы работников отдела участкового лесничества, ведется следственная и оперативная работа для выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности должностных лиц этого ведомства.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.