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28.08.2018

В Вихоревке за два дня выявили 14 юных нарушителей правил дорожного движения

Вихоревка, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районе 25-26 августа инспекторы ГИБДД провели профилактический рейд по безопасности юных участников дорожного движения. Остановлено шесть юных велосипедистов и восемь подростков-мотоциклистов, нарушивших правила дорожного движения.

Кстати, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, всего за летний период в отношении таких правонарушителей составлено 33 протокола.

В последние выходные этого лета среди нарушителей езды на велосипеде оказались дети 7 и 12 лет. Кроме того, в поле зрения проверяющих оказался 14-летний школьник, который управлял мопедом «Орион». Подростка вместе с родителями доставили в участок, нспектор ПДН разъяснила им, что в силу возраста мальчику еще нельзя управлять этим видом транспорта.

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