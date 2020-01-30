В Вихоревке загорелась больница – эвакуировано 40 человек

Вихоревка, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Днем 30 января в Вихоревке Братского района произошло возгорание в здании больницы.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, сообщение об этом поступило в пожарно-спасательную службу от сработавшей автоматической пожарной сигнализации во втором часу дня. По указанному адресу, на улицу Горького, были направлены пожарные расчёты в количестве 18 человек и шесть единиц техники. До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. На втором этаже Вихоревской городской больницы ощущался запах дыма, источником которого стал проём в стене ординаторской, где были проложены трубы и где незадолго до возникновения задымления велась сварка.

На месте было обнаружено горение в проёме стены. Огнеборцы, вскрыв стену, ликвидировали возгорание. В результате пожара был поврежден утеплитель стены в ординаторской на общей площади 0,5 квадратного метра.

– Дознавателям, работавшим на месте происшествия, не составило труда установить, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, – заявил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков. – Работнику, который осуществлял сварочные работы, было вручено уведомление о привлечении его к административной ответственности. Вынужден констатировать, что халатное отношение к безопасности могло привести к крупному пожару. Внутри стен находится горючий утеплитель, по которому огонь мог распространиться на большую площадь и привести к серьёзным последствиям. Благодаря своевременному сигналу в пожарную охрану эти последствия удалось предотвратить.

Ответственный за пожарную безопасность Вихоревской городской больницы также будет привлечён к административной ответственности. В адрес министра здравоохранения Иркутской области направят письмо о проведении дополнительных инструктажей с должностными лицами объектов здравоохранения о мерах пожарной безопасности.