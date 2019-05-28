В Якутии житель Иркутской области отправится под суд за нападение на сотрудника полиции

Иркутская область, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Якутии житель Иркутской области отправится под суд за пьяный дебош и нападение на сотрудника транспортной полиции.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 319 УК РФ – оскорбление представителя власти, части 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.

В феврале 2019 года он намеревался вернуться с вахты к месту постоянного жительства в Иркутской области. Прибыв в аэропорт Ленска в состоянии алкогольного опьянения фигурант уголовного дела громко нецензурно бранился, на что один из пассажиров сделал ему замечание. В ответ мужчина вступил с ним в словесную перепалку.

Его незаконные действия были пресечены сотрудником транспортной полиции, который препроводил нарушителя правопорядка в комнату полиции для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 КоАП РФ – появление в общественных местах в состоянии опьянения.

В момент составления протокола мужчина самовольно покинул комнату полиции и направился к выходу из здания аэровокзала. Когда сотрудник транспортной полиции предложил ему вернуться, дебошир публично оскорбил полицейского нецензурной бранью.

Кроме того, выйдя из здания аэровокзала, он попытался ударить полицейского по лицу. Сделать ему это нее удалось, но при этом он повредил форменную куртку.

Сейчас уголовное дело направлено в Ленский районный суд республики Саха(Якутия) для рассмотрения по существу.