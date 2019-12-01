В Забайкалье автобус упал с моста: погибли 19 человек

Забайкальский край, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Забайкальском крае 1 декабря упал с моста пассажирский автобус. На месте происшествия погибли 19 человек, включая водителя. С травмами различной степени тяжести госпитализирован 21 человек, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Авария произошла около 15.00 на автомобильной трассе «Могойтуй-Олочи» в 60 километрах от Сретенска. Предварительно, 43-летний водитель автобуса «Киа Грандбирд» не справился с управлением.

Следователи осмотрели место происшествия, принимаются меры к установлению обстоятельств ДТП и личностей погибших.

Ранее по факту случившегося полиция возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Сейчас прокурор передал его в СКР, чтобы объединить с уголовным делом, возбуждённым по части 3 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 2 декабря объявил в регионе днём траура, сообщается на официальном портале региона.

– Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого в больницах сейчас находятся с травмами близкие, всем тем, кто близких потерял. Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. 2 декабря в Забайкальском крае объявлено днём траура, – сказал Александр Осипов.

В день траура на всей территории Забайкальского края будут приспущены государственные флаги РФ, флаги Забайкальского края, а также отменены развлекательные передачи и мероприятия.