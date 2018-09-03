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04.09.2018

В Забайкальском нацпарке неизвестные повредили служебный «УАЗ» отряда «Сарма»

Бурятия, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Усть-Баргузин в Бурятии неизвестные порезали колёса служебного автомобиля «УАЗ» оперативной группы «Сарма», которая патрулирует реку Баргузин и задерживает браконьеров в акватории Забайкальского национального парка. В «Заповедном Подлеморье» связывают происшествие со служебной деятельностью инспекторов, сообщает пресс-служба учреждения.

Инцидент произошёл в ночь с 22 на 23 августа, ущерб превысил 14,3 тысячи рублей. За несколько дней до этого отряд «Сарма» задержал троих мужчин, которые находились на территории нацпарка.

Мужчины передвигались по территории на «УАЗе» с прицепом, где перевозили моторную лодку с подвесным мотором. Оперативная группа намеревалась проверить у них документы, дающие право пребывания на особо охраняемой природной территории, тем более, что с 10 августа проходит нерест байкальского омуля.

Водитель внедорожника проигнорировал требования об остановке транспортного средства, препятствовал обгону. Машину остановили на КПП Забайкальского национального парка. Люди, находившиеся в ней, отказались предъявлять разрешительные документы на право пребывания на особо охраняемой природной территории. Они также оскорбляли инспекторов и угрожали физической расправой.

Когда инспекторы пытались изъять моторную лодку, водитель «УАЗ» протаранил стрелу автоматического шлагбаума КПП Забайкальского национального парка и скрылся в Усть-Баргузине.

О порче машины «Сармы» сообщили в МВД.

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