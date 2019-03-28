Заларинский район, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Заларинском районе брат поджег дом сестры, вместе с которой жил.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сотрудники полиции выясняют обстоятельства возгорания деревянного жилого здания в селе Холмогой. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть накануне. Огонь успел повредить стену строения и часть кровли, прежде чем возгорание ликвидировали спасатели.

Прибывшие на место полицейские воссоздали картину происшествия и определили вероятного виновника пожара, которым оказался 41-летний ранее судимый мужчина, проживающий в этом же доме вместе с сестрой.

Как он сам пояснил стражам порядка, свой поступок он совершил в результате внезапно возникшей неприязни к родственнице. В момент отсутствия хозяйки дома он поджег строение и наблюдал за распространением огня до прибытия экстренных служб, после чего попытался скрыться.

Сейчас по этому факту проводится проверка, по окончанию которой будет принято правовое решение.