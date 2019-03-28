ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Происшествия
29.03.2019

В Заларинском районе брат поджег дом сестры

Заларинский район, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Заларинском районе брат поджег дом сестры, вместе с которой жил.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сотрудники полиции выясняют обстоятельства возгорания деревянного жилого здания в селе Холмогой. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть накануне. Огонь успел повредить стену строения и часть кровли, прежде чем возгорание ликвидировали спасатели.

Прибывшие на место полицейские воссоздали картину происшествия и определили вероятного виновника пожара, которым оказался 41-летний ранее судимый мужчина, проживающий в этом же доме вместе с сестрой.

Как он сам пояснил стражам порядка, свой поступок он совершил в результате внезапно возникшей неприязни к родственнице. В момент отсутствия хозяйки дома он поджег строение и наблюдал за распространением огня до прибытия экстренных служб, после чего попытался скрыться.

Сейчас по этому факту проводится проверка, по окончанию которой будет принято правовое решение.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске