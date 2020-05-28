В Заларинском районе ищут без вести пропавшего Алексея Давыдова

Заларинский район, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Заларинском районе полицейские устанавливают местонахождение без вести пропавшего Алексея Сергеевича Давыдова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 20 мая в дежурную часть полиции обратился брат разыскиваемого. Выяснилось, что 10 мая 23-летний мужчина ушел из дома по адресу поселок Тыреть, микрорайон Солерудник, и направился на железнодорожный вокзал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

ПРИМЕТЫ:

На вид 25-30 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы русые коротко стриженные, особых примет нет.

Был одет: свитер синего цвета с капюшоном, штаны темного цвета, кроссовки черного цвета.

КОНТАКТЫ:

При наличии информации, способствующей розыску пропавшего, правоохранители просят сообщить по телефонам: 8(395-52)2-24-96, 89500886464 или 102.