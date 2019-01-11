В Заларинском районе с рельсов сошли 17 вагонов с углём

Заларинский район, 12.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Заларинском районе 12 января на 4969 км ВСЖД перегона «Делюр-Тыреть» сошли с рельсов 17 вагонов грузового поезда, в которых перевозили уголь. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба спасателей.

Об инциденте стало известно в 09.20. На место происшествия со станций «Зима» и «Иркутск-Сортировочный» направлены два восстановительных поезда с бригадами специалистов, а также оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и ГУ МЧС по Иркутской области.

Всего в составе перевозившего уголь поезда было 67 вагонов.

Информацию о задержке поездов можно уточнить на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» .