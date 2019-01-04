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04.01.2019

В Железногорске-Илимском разыскивают педофила

Железногорск-Илимский, 4.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Железногорске-Илимском за домогательства к 11-летней девочке разыскивают педофила.

Ориентировка о розыске опубликована в группе «Инцидент Иркутск». Предполагается, что вечером 1 января 2019 года в третьем подъезде 12 дома в 6-м квартале Железногорска-Илимского мужчина совершил действия сексуального характера в отношении малолетней. Возбуждено уголовное дело.

ПРИМЕТЫ:

Молодой человек на вид 17-19 лет, ростом 160-170 см, худощавого телосложения, губы тонкие, глаза серо-зеленые, волосы темно-русые. Был одет в темные пуховик с капюшоном, темные штаны, темную вязаную шапку, темные ботинки, при себе имел темный рюкзак.

КОНТАКТЫ:

Людей, что-либо знающих о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8395-66-3-02-03, 89041443734, 02.

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