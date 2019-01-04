|Происшествия
|04.01.2019
|
|
В Железногорске-Илимском разыскивают педофила
|
Железногорск-Илимский, 4.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Железногорске-Илимском за домогательства к 11-летней девочке разыскивают педофила.
Ориентировка о розыске опубликована в группе «
ПРИМЕТЫ:
Молодой человек на вид 17-19 лет, ростом 160-170 см, худощавого телосложения, губы тонкие, глаза серо-зеленые, волосы темно-русые. Был одет в темные пуховик с капюшоном, темные штаны, темную вязаную шапку, темные ботинки, при себе имел темный рюкзак.
КОНТАКТЫ:
Людей, что-либо знающих о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8395-66-3-02-03, 89041443734, 02.
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram