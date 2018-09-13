|Происшествия
|13.09.2018
|
|
В Железногорске-Илимском столкнулись три автомобиля, погиб водитель одного из них
|
Железногорск-Илимский, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Железногорске-Илимском 13 сентября зарегистрировали ДТП со смертельным исходом. В столкновении грузовика «Урал», «Жигулей» и Тойоты Калдины погиб 63-летний водитель отечественной легковушки.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, остальные участники аварии не пострадали.
ДТП случилось около полудня на улице Микрорайонная. Предварительно установлено, что у грузовика «Урал», за рулем которого находился 65-летний местный житель, при спуске с горы отказали тормоза. Транспортное средство на «встречке» врезалось в «Жигули», а затем – в Тойоту. Инспекторы ГИБДД проводят проверку.
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram