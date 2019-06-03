В Жигаловском районе горела сельская библиотека

Жигаловский район, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Тутура 2 июня произошёл пожар в здании местной библиотеки. Возгорание, предположительно, случилось из-за короткого замыкания в электросчётчике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

На место возгорания пожарные прибыли в 13.15, через 14 минут оно было локализовано, а в 13.36 – потушено. В результате здание пострадало на площади 18 кв.м., а также несколько книг.

На тушении работали пять человек личного состава и две единицы техники.