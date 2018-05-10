ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
10.05.2018

В Зиме без вести пропала 81-летняя бабушка

Зима, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме 29 апреля без вести пропала Мария Федоровна Михайловская 1937 года рождения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, с заявлением о пропаже бабушки обратились ее родственники. До настоящего времени местонахождение пожилой женщины не установлено.

ПРИМЕТЫ ПРОПАВШЕЙ:

  • На вид 80-85 лет, рост 160-165 сантиметров, глаза голубые, волосы седые, коротко стриженные, телосложение среднее.
  • Была одета в халат красного цвета в белый горошек, серую вязаную кофту, черные колготки, синие тапочки, черный вязаный берет в белый горошек.
  • Передвигается с помощью трости.

Фото предоставлено полицией

КООРДИНАТЫ:

  • Граждан, что-либо знающих о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8 (39514) 31-935, 8 (3952) 21-64-64, 02 или обратиться в ближайший отдел полиции.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске