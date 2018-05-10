В Зиме без вести пропала 81-летняя бабушка

Зима, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме 29 апреля без вести пропала Мария Федоровна Михайловская 1937 года рождения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, с заявлением о пропаже бабушки обратились ее родственники. До настоящего времени местонахождение пожилой женщины не установлено.

ПРИМЕТЫ ПРОПАВШЕЙ:

На вид 80-85 лет, рост 160-165 сантиметров, глаза голубые, волосы седые, коротко стриженные, телосложение среднее.

Была одета в халат красного цвета в белый горошек, серую вязаную кофту, черные колготки, синие тапочки, черный вязаный берет в белый горошек.

Передвигается с помощью трости.

Фото предоставлено полицией

КООРДИНАТЫ:

Граждан, что-либо знающих о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8 (39514) 31-935, 8 (3952) 21-64-64, 02 или обратиться в ближайший отдел полиции.