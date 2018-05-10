|Происшествия
|10.05.2018
|
|
В Зиме без вести пропала 81-летняя бабушка
|
Зима, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме 29 апреля без вести пропала Мария Федоровна Михайловская 1937 года рождения.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, с заявлением о пропаже бабушки обратились ее родственники. До настоящего времени местонахождение пожилой женщины не установлено.
ПРИМЕТЫ ПРОПАВШЕЙ:
Фото предоставлено полицией
КООРДИНАТЫ:
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
Тэги: