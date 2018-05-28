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29.05.2018

В Зиме через месяц поисков 81-летнюю пенсионерку нашли мертвой в промзоне

Зима, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Тело 81-летней Марии Михалковской, пропавшей в Зиме 29 апреля, нашли в заброшенном строении промзоны без видимых признаков насильственной смерти.

Напомним, женщина ушла из дома 29 апреля. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, предположительно, она постоянно перемещалась по городу – поскольку в полицию поступали сообщения о том, что похожую женщину видели в разных частях населенного пункта. Её тело нашли в заброшенном строении промзоны без видимых признаков насильственной смерти.

Между тем, напомним, совсем недавно в Иркутской области обнаружена живой и невредимой пожилая сборщица дикоросов, которая несколько дней находилась в лесу и не могла найти дорогу домой.

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