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Происшествия
11.05.2020

В Зиме хозяин горящего дома получил ожоги, спасая ценные вещи

Зима, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 9 и 10 мая области произошло 38 техногенных пожаров. На пожаре в частном доме в Зиме пострадал человек, сообщает пресс-служба спасателей.

Сообщение о пожаре на улице Степной в Зиме поступило в пожарно-спасательную часть 10 мая в 11-м часу дня. К месту пожара были направлены четыре пожарных расчёта. На момент их прибытия горела кровля двухквартирного деревянного одноэтажного дома, гараж и летняя кухня на общей площади 200 квадратных метров.

Существовала угроза распространения огня на соседние постройки. При попытке спасти из горящего дома ценные вещи ожоги получил хозяин квартиры. Пострадавший был госпитализирован. Спустя полчаса открытый огонь был потушен, ещё в течение трёх часов огнеборцы ликвидировали последствия пожара.

Дознаватели МЧС России, осмотрев место происшествия, установили, что наиболее вероятной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства пожара уточняются.

Всего с начала 2020 года в регионе зарегистрировано 2 тысячи 992 пожара, на которых погибли 98 человек, 64 человека получили различные травмы. Число пожаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось на 205 случаев. Количество погибших увеличилось на 12 человек, число пострадавших сократилось на 22 человека.

Государственные инспекторы по пожарному надзору настоятельно рекомендуют собственникам жилых и дачных домов и квартир проверить состояние электропроводки. При сомнении в её исправности ремонт или замену электропроводки и электрооборудования доверять только специалистам! Консультацию по вопросам пожарной безопасности можно получить в отделе надзорной деятельности по месту жительства. Также в ГУ МЧС по Иркутской области круглосуточно работает телефон доверия: 8 (3952) 39-99-99.

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