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04.05.2018

В Зиме горела лесопилка

Зима, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме в ночь на 4 апреля разгорелся пожар на местном лесоперерабатывающем предприятии. Тушили возгорание с помощью четырёх автоцистерн, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

На момент прибытия на место происшествия пожарных огнём были охвачены три деревянные постройки, предназначенные для проживания, производства и складирования продукции, а также продукты и отходы лесопереработки.

Выяснилось, что работники деревообрабатывающего предприятия пытались ликвидировать возгорание своими силами, но не справились с огнём и упустили время. Тушение пожара осложнялось порывами ветра, к тому же территория была захламлена горючими материалами. Кроме того, район пожара безводный, заправка водой производилась с помощью пожарного поезда и подвозом воды от озера Галантуй. Существовала угроза распространения пожара на жилой сектор, расположенный в 200 метрах, и находящееся рядом соседнее деревообрабатывающее предприятие.

Пожар тушили до самого утра. В результате огнём были уничтожены бытовые помещения на площади 600 квадратных метров. Семь жилых домов на улице Заозёрной были спасены.

Напомним, это уже не первый пожар на лесопилках в Иркутской области в этом году. Так, пожарные в ночь на 25 апреля на протяжении шести часов тушили пожар, вспыхнувший на территории деревообрабатывающего предприятия во Втором Иркутске. Затем 2 мая загорелись отходы лесопиления на территории того же предприятия – АО «Мадера» по улице Полярная, 201А.

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