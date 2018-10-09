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10.10.2018

В Зиме горело деревообрабатывающее предприятие

Зима, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня, 10 октября, утром горело деревообрабатывающее предприятие в Зиме.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, сообщение о возгорании на улице Лесопильной поступило в пожарную охрану Зимы в седьмом часу утра.

– Дощатый цех переработки древесины был полностью охвачен огнём на площади 1600 квадратных метров. На место пожара были направлены четыре пожарных расчёта. Здание, обшитое металлопрофилем, было разделено на гараж, в котором находился КАМАЗ, и цех по переработке древесины. Нашей задачей было остановить распространение огня, который не успел перейти на пристроенное здание столовой и хранившуюся рядом готовую продукцию, – рассказывает начальник Зиминского пожарно-спасательного гарнизонаАлександр Николаев.

Борьба с огнём продолжалась в течение двух часов. Пристрой и пиломатериалы удалось отстоять. В результате пожара были уничтожены цех и грузовой автомобиль. Пострадавших нет.

На месте пожара работают дознаватели МЧС России для уточнения причины произошедшего. Сейчас удалось выяснить, что возгорание началось внутри цеха. По горючим материалам огонь быстро распространился на кровлю здания и на складированные рядом отходы лесопиления. В первые минуты работники предприятия пытались самостоятельно потушить огонь, не вызывая пожарных. И лишь когда стало очевидным, что справиться с огнём своими силами они не могут, позвонили в пожарную охрану.

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