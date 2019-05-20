В Зиме поймали молодого парня с наркотиками

Зима, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме экипаж полиции задержал подозреваемого в хранении наркотиков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, правоохранители ночью патрулировали город, их внимание привлек прохожий. Увидев приближающихся полицейских, он попытался сбежать от них, но безуспешно.

Задержанным оказался 21-летний ранее не судимый местный житель. При досмотре полицейские обнаружили у него в кармане верхней одежды около четырех граммов каннабиса (гашишного масла). Возбуждено уголовное дело.