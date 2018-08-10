|Происшествия
|12.05.2018
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В Зиме продолжают искать пропавшую 81-летнюю Марию Михалковскую
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Зима, 12.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме полицейские продолжают поиски без вести пропавшей Марии Федоровны Михалковской 1937 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Наружные экипажи ГИБДД, ППСП, участковые уполномоченные полиции, оперативники проводят рейдовые мероприятия, опрашивают жителей.
С заявлением в полицию обратились родственники пропавшей. Местная жительница ушла из дома утром 29 апреля и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Тех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионерки, просят позвонить по телефонам: 8(39514) 31935 (дежурная часть МО МВД России «Зиминский»), 8(3952) 216464 (Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области), 02 или обратиться в ближайший отдел полиции.
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