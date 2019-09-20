В Зиме рецидивист потерял на месте преступления барсетку с документами

Зима, 22.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мужчину, причастного к ограблению двух женщин в Зиме, задержали в Иркутске.

Сообщение о нападении на двух женщин поступило в дежурную часть города Зимы утром 13 сентября. Как выяснили сыщики, преступник, угрожая своим жертвам ножом, завладел денежными средствами и скрылся.

Прибывшие на вызов сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили на месте преступления барсетку с документами. Позже оказалось, что мужская сумка принадлежат налётчику, который потерял её во время ограбления, сообщает пресс-служба полиции.

В результате проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами отдела МВД России «Зиминский» доставили в отдел полиции 35-летнего ранее пять раз судимого за имущественные преступления иркутянина.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 162 УК РФ («Разбой»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. По ходатайству следственных органов решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.