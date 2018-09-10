В Зиминском районе в ДТП погибли два водителя

Зиминский район, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Зиминском районе вечером 10 сентября столкнулись две легковушки. Водители обеих машин погибли, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Иркутской области.

Автоавария произошла около 18:30 у деревни Писарево. Известно, что столкнулись машины «Киа», за рулём которой был мужчина, и «Тойота» под управлением женщины. В итоге «Киа» загорелась.

Её водитель скончался ещё до приезда скорой, женщина умерла, когда бригада медиков прибыла. Других пострадавших в ДТП не было.

Дорожные инспекторы устанавливают причины случившегося.