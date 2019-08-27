В Зиминском районе без вести пропал пожилой грибник

Зиминский район, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Зиминском районе разыскивают заблудившегося в лесу 67-летнего Александра Завялова. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 27 августа пенсионер вместе с семьей отправился за грибами в лес, расположенный вблизи поселка Боровое Зиминского района. В результате он заблудился и потерялся, мобильного телефона при нем не было. После того, как самостоятельно разыскать пенсионера у родственников не получилось, они решили обратиться за помощью в полицию. В настоящее время на розыск без вести пропавшего мобилизованы наружные наряды, сформированы поисковые группы из сотрудников полиции, спасателей и охотников, которые прочесывают территорию лесного массива и близлежащих окрестностей, опрашивают возможных свидетелей и очевидцев. ПРИМЕТЫ: На вид 67 лет, рост 175 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы прямые, седые, стрижка короткая, имеются лобные залысины.

Был одет: панама пятнистая зеленого и белого цветов, пиджак черного цвета, футболка белого цвета, трико с рисунком белых, желтых и зеленых листьев клена, тапочки домашние черные.

Особые приметы: на голове под волосами шрам. КООРДИНАТЫ: Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в зиминское отделение полиции либо позвонить по телефонам: 8 (3955) 42-12-02, 8 (983) 440-66-06. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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