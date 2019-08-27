|Происшествия
|28.08.2019
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В Зиминском районе без вести пропал пожилой грибник
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Зиминский район, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Зиминском районе разыскивают заблудившегося в лесу 67-летнего Александра Завялова.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 27 августа пенсионер вместе с семьей отправился за грибами в лес, расположенный вблизи поселка Боровое Зиминского района. В результате он заблудился и потерялся, мобильного телефона при нем не было. После того, как самостоятельно разыскать пенсионера у родственников не получилось, они решили обратиться за помощью в полицию.
В настоящее время на розыск без вести пропавшего мобилизованы наружные наряды, сформированы поисковые группы из сотрудников полиции, спасателей и охотников, которые прочесывают территорию лесного массива и близлежащих окрестностей, опрашивают возможных свидетелей и очевидцев.
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